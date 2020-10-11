شكرا لقرائتكم خبر عن طب «عين شمس»: «الدمرداش» الذي تبرع بأرض المستشفى اشترط علاج المرضى مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية للترحيب بالطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠. واستهل الدكتور اشرف عمر عميد الكلية كلمته بالترحيب بالطلاب الجدد وأثني على تفوقهم وتحقيق حلمهم بالانضمام إلى كلية عريقة من كليات جامعة عين شمس ألا وهي كلية الطب ذات التصنيف العالمي. وقدم شرحا لتاريخ كلية الطب كما أبرز دور السيد عبدالرحيم الدمرداش الذي تبرع بالأرض التي أقيمت عليها مستشفي الجراحة عام ١٩٢٨ وانشئت الكلية سنة ١٩٥٠ وكان شرطه الوحيد علاج المرضى مجانا على اختلاف دياناتهم وجنسياتهم.

كما اوضحت الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعض التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد ومنها تكوين مجموعات من الطلاب قوام المجموعة ١٥ طالب وطالبة يشرف عليهم استاذ اكاديميا وعلمياً. فيما هنأت الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب الجدد على اختيارهم لكلية الطب خاصة مع التحديات والصعوبات التي يواجهها الدارسون واختيارهم لمهنة انسانية تتعامل مع آلام واسرار المرضى.

كما أوضح الدكتور أسامة منصور وكيل الدراسات العليا والبحوث بعض الحقائق عن مجال الطب وانه قائم على البحث العلمي والتحديث المستمر لذا ترحب الكلية وقيادتها بالافكار والابتكارات والحلول التي يمكن ان يقدمها ويشارك فيها الطلاب والتي من شأنها ان تقدم تفوقاً جديداً لكلية الطب.