شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزيرين.. تخريج أول دفعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة الإنتاج الحربي، الأحد، بتخريج أولى دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي 2019/2020، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير مرسي خلال الحفل أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم اهتماما بالغاً بمنظومة التعليم والتعليم الفني من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة، وتركز على التعليم الذي يخدم الشق الصناعي للدولة بمختلف فئاته من خلال مؤسسات الوزارة التعليمية المختلفة، والتي تشمل (الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، المدرسة الفنية للتعليم المزدوج بحلوان، مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام ) لتخريج نخبة من المهندسين والفنيين القادرين على خوض غمار المنافسة في سوق العمل.

من جانبه أشاد عبدالغفار بطلاب الأكاديمية المتميزين كما أثنى على ما تبذله وزارة الإنتاج الحربي من سبل الدعم لهم وحرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أنه يسعد بأن يشهد تخرج أولى دفعات الأكاديمية والذي حرص على حضور حفل تكريمهم خلال الأعوام السابقة لدعمهم وتقدير نجاحهم، موضحاً أن وزارة الإنتاج الحربي تتبنى اتجاه قوى لربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج في مصر وهو ما تتطلع إليه الدولة حالياً لتأهيل جيل جديد قادر على مواكبة التطور في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الكيميائية والميكانيكية والكهربائية) وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي في التصنيع.

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، أن الأكاديمية تهتم بأن تضم دوماً نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والخبراء لتخريج نخبة من المهندسين ذوي الكفاءة ومتخصصين في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة، كما تقوم بتأهيل طلابها علمياً وعملياً وتوفر لهم فرص للتدريب في شركات الإنتاج الحربي المختلفة وتشجعهم على المشاركة في المسابقات الدولية وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وخلال الحفل منح وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي والبحث العلمي الطلاب شهادات التخرج وشهادات التقدير على تميزهم خلال هذا العام، كما تم تكريم المتميزين في المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وقام الطلاب بتقديم عدد من العروض الفنية والمسرحية الهادفة والتي تناقش قضايا مهمّة في المجتمع وتم حث الطلاب على استكمال ما وصلوا إليه بالعمل الدائم على تنمية وصقل مهاراتهم العلمية والعملية والبحثية في مراحل حياتهم القادمة ومواكبة أحدث سبل التكنولوجيا الحديثة في ظل ما يشهده العصر من طفرة صناعية كبيرة ومفاهيم جديدة نحو التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

Advertisements