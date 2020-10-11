شكرا لقرائتكم خبر عن دفن كابلات الكهرباء في باطن الأرض ورفع إشغالات كباري الرياح التوفيقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانيه بمدينة بنها لتفقد عدد من المشروعات حيث قام اليوم بمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

بدأ المحافظ جولته بشارع مسجد ناصر حيث تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع من خلال دفن كابلات الكهرباء ورصف الشارع وتشجيره بمختلف أشجار الزينة وزرع أعمدة إنارة جديدة ذات مظهر حضاري، كما تفقد المحافظ أيضا شارع 8 بمدينة بنها امتداد قسم ثان بنها، والجاري تطويره ورصفه أيضا، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وضرورة التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى نهر النيل على الكورنيش، حيث وجه الهجان بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة، للانتهاء من المشروع باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة على إنجازه لفتحه أمام المواطنين، ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي يعد حقا للجميع.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة بنها بتفقد منطقة الكباري على الرياح التوفيقي ومنطقة الحرس الوطني وعزبة السوق، حيث قام المحافظ بحملة إزالة إشغالات بالمنطقة وتم رفع عربات الباعة الجائلين ومقاعد المقاهي الخارجة على حدود التنظيم للحفاظ على حق المواطن في الطريق، وقامت إدارة الإشغالات بمصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن المدينة.

كما تم إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية والتحفظ على عدد من الاستندات والبنوك الخشبية.

واختتم المحافظ الجولة بمدينة بنها بتفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية ببنها، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.

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جولة المحافظ فى شوارع بنها

جولة المحافظ فى شوارع بنها

جولة المحافظ فى شوارع بنها

جولة المحافظ فى شوارع بنها