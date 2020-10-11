شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة مالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار جميل سعيد، والد طارق جميل سعيد المحامي، إنه تم إخلاء سبيل نجله في اتهامه بالسب والقذف بكفالة مالية.

وكان طارق قد بث فيديو على صفحته الشخصية على فيس بوك من داخل سيارته ينتقد إجراءات وطرق اختيار المرشحين لمجلس النواب.

وكان المستشار جميل سعيد، أبدى عن أسفه لما ورد في الفيديو الذي بثه نجله، وقال في تصريحات تليفزيونية: «نجلي اخطأ فيما قاله عن المرشحين لمجلس النواب ولكنه لم يتعمد الإساءة للبلد أو القيادة السياسية»، وأكد سعيد الاب ان طارق ابنه ينتمي لأسرة وطنية تحب البلد وتعمل من أجل مصلحة الوطن».