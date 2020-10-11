شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين 4 مستشارين في مجلس إدارة «الوطنية للانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2020 باستكمال تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. وشمل القرار تعيين مستشارين عن كل من: محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. للاطلاع على نص القرار: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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