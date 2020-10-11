شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة رئيس الوزراء خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عرضًا عن وضع مصر الاقتصادي في السنوات والعقود الماضية.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتصارات أكتوبر الـ47.

وقال رئيس الوزراء إن مصر خلال عام 1900 كانت تضم 9 ملايين مواطن، وخلال 50 عاما زادت مصر 10 ملايين لتصل 1950 إلى 19 مليون نسمة، ونسبة النمو تتراوح بين 2 إلى 3% وعدم الزيادة السكانية كانت نسبة النمو جيدة، وانعكس ذلك على قوة الاقتصاد والعملة المصرية وقتها.

وتابع مدبولي أن مصر كان لديها غطاء نقدي خلال عام 1926 حتى عام 1952، وكان الاقتصاد المصرى قائم على الزراعة وكان لديها صناعة، ونهضة عمرانية فريدة وكانت المدن المصرية مثل القاهرة والاسكندرية من أفضل المدن في العالم.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس مجلس الوزراء: