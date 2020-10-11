شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد معرض المستلزمات المدرسية بمركز الإبراهيمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء السبت، على تفقد معرض المستلزمات المدرسية بمدينة الإبراهيمية، للإطمئنان على الأسعار المحددة لمستلزمات المدارس من زي مدرسي وأحذية وشنط وأدوات مكتبية، وجميع الأدوات المدرسية لتتناسب مع محدودي الدخل من المواطنين، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد،تنفيذاً لمبادرة كلنا واحد والتي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات، لإقامة معارض لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط.

أشاد المحافظ بمبادرة كلنا واحد والتي أطلقتها وزارة الداخلية، لطرح المستلزمات المدرسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة والذي يهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون مع المواطنين ومراعاة المواطن البسيط.

وأوضح محافظ الشرقية أنه بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد تم إقامة معارض أهلاً مدارس بمدينة الزقازيق ومختلف مراكز ومدن المحافظة ،بالتعاون مع الغرفه التجارية بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى معارض مبادرة كلنا واحد وذلك بهدف رفع المعاناه عن المواطنين ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع التجار وإرتفاع الأسعار وضبط الأسواق.

فيما أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض، والتي تحرص المحافظة والجهات الأخرى المعاونه دائماً على إقامتها، وتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية وإحتياجات المواطنين من ملابس وغذاء وأدوات مدرسية، بأسعار أقل من الاسواق الأخرى المنافسة .