شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة في تعليم القاهرة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه سيتم تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسي مع توفير المطهرات وادوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات.

واضاف مدير المديرية انه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة، كما سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة.

وأضاف مدير المديرية انه سيتم تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة.