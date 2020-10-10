شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، يرافقه اللجنة المختصة لمشروعات مبادرة حياة كريمة بزيارة قرية خور أبوسبيرة للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالقرية ضمن 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة من إجمالى 39 قرية مستهدفة.

وأوضح محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بأن حياة كريمة تشمل تنفيذ 30 مشروعاً في قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 210 منزل من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 %، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%، كما تم تأهيل عدد من المدارس وتم القيام بعدد من القوافل الطبية، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بالنسبة لمشروعات قطاع الكهرباء داخل 11 قرية تراوحت ما بين 80% إلى 100 %.

سكرتير عام أسوان يتفقد المشروعات

كما وصلت نسبة التنفيذ بمشروعات الطرق إلى 100 % والتى تضم طريق السنجارى / المالكى بنصر النوبة بطول 3 كم، بجانب طريق مدخل قرية الحكمة بطول 500 متر، وأضاف اللواء أشرف عطية بأن نسبة التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى داخل 7 قرى تراوحت ما بين 40 % إلى 85 %، علاوة على أنه جارى تنفيذ مشروعات تأهيل ورفع كفاءة بـ 10 قرى بنسبة تتراوح ما بين 75 % إلى 100 %.

سكرتير عام أسوان يتفقد المشروعات

سكرتير عام أسوان يتفقد المشروعات