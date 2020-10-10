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شكرا لقرائتكم خبر عن منع التجمعات بشواطئ بلطيم بكفر الشيخ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة وتجميل، بالإضافة لمنع التجمعات بشواطئ المصيف الستة، كما شهدت عدد من قرى مركز مطوبس وضع لوحات إرشادية بمداخل القرى، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا.
وأشرف العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة والتجميل وأعمال تهذيب ورعاية الأشجار، وتنسيق الحدائق، لرفع مستوى النظافة العامة، حفاظا على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة، وتابع رفع المتولد اليوم من القمامة والمخلفات داخل المناطق أولاً بأول.
ووجه رئيس مدينة مصيف بلطيم بضرورة المرور والمتابعة الدورية واليومية على جميع الأعمال داخل المدينة التي تشكل إحدى ركائز ومتطلبات القطاع السياحي.
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