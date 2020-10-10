شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض بدرجات الحرارة الأحد.. العظمى 30 والرطوبة 75% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الانحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة (30 % تقريباً) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد، نشطة على بعض مناطق شمال الصعيد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «30– 22»، الإسكندرية «28 – 21»، قنا «39- 23»، الأقصر «40– 25»، أسوان «41 – 25» .

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وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (75 – 25)، السواحل الشمالية (85 – 45)، شمال الصعيد (50 – 22)، وجنوب الصعيد (30 – 14).