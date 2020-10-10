شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السويس يقدم بيانا عاجلا لوزير قطاع الأعمال حول اللائحة الجديدة للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال صباح اليوم بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال استنادا واعمالاً لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية حول اللائحة الجديدة للعاملين بقطاع الأعمال.

أضاف النائب: «تلقينا العديد من الشكاوى التي ترفض اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للعاملين بقطاع الاعمال العام التي بها الكثير من الملاحظات التي تؤدي إلى عدم تحقيق العدالة أو حفظ الحقوق للعاملين بقطاع الاعمال العام في جميع الشركات المملوكة للدولة».

وتابع: «حرصاً منا على اهمية عدالة اللائحة بما يصون حقوق المنتجين في توازن يضمن استقرار الاقتصاد المصري ويوفر سبل استقرار الامن الاجتماعي».

واختتم النائب: «لذا نطالب باهمية اعادة النظر في هذه اللائحة الجائرة حتي تحقق المستهدف منها في ايجاد علاقة عمل عادلة مع صيانة كافة الحقوق».