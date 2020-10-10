شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي: تمثيل النساء في نواب 2020 يزيد عن سابقه بـ30% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية ومؤسسة ملتقى الحوار تقريراً بعنوان «المشاركة النسائية في البرلمان» الذي أظهر أن تمثيل النساء في نواب 2020 يزيد عن سابقه بنسبة 30 % .

وجاء بالتقرير انه في اطار متابعة المرصد الانتخابي للتخالف المصري لحقوق الانسان والتنمية فقد اهتم المرصد بتحليل مشاركة السيدات في الانتخابات البرلمانية خاصة بعدما أصبحت نسبة النساء في البرلمان المصري 15% في عام 2016، والتي كانت تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن هناك العديد من العوامل التي قد تسهم في التأثير على نسب تمثيل المرأة داخل البرلمان ومن أهمها طبيعة النظام الانتخابي، فتخصيص مقاعد أسهم في زيادة تمثيل المرأة، كما أن القائمة المغلقة المطلقة أسهمت في زيادة تمثيل المرأة.

ورصد التقرير أن عدد المرشحات في برلمان 2015 هو 308 يمثلون 35 % من إجمالي المرشحين، مقابل 518 من في برلمان 2020 يمثلون 65% من المرشحات. مما يوضح ارتفاع عدد المرشحات في برلمان 2020 عن برلمان 215 بنسبة تصل إلى 30% من أصل المرشحات، بينما بلغ عدد المرشحات في القوائم في برلمان 2020، هو 261، يقابله عدد 112 في برلمان 2015 .

ولفت التقرير إليه أن عدد المرشحات في الفردى في برلمان 2020 هو 320، يقابله عدد 196 في برلمان 2015، وضعف التمثيل الحزبي للمرشحات في انتخابات برلمان 2020، حيث ان عدد المرشحات الحزبيات هو 42، يقابله عدد 277 من المرشحات المستقلات.

أكد التقرير أن عدد المرشحات السيدات في النظام الفردي من اجمالي عدد المرشحين على النظام الفردي يشكل نسبة ضعيفة جداً تؤكد ما أوضحه التقرير وهو إرتكان الأحزاب والمرشحات والحركات النسوية على كوته المرأة في الدستور بالنسبة لعدد السيدات في الكتلة التصويتية والتي تصل إلى نسبة تتعدي 49% من اجمالي عدد من لهم حق الاقتراع وفق ما اقرته الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما بلغ عدد المرشحين الذكور في انتخابات البرلمان 2020 هو 4339، يمثل نسبة 82%، يقابله عدد 581 من المرشحات الاناث بنسبة 12% .

أوصى التقرير الصادر عن المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية ومؤسسة ملتقى الحوار بالعمل على تعزيز دور لجان المرأة داخل الأحزاب لصالح ترشيح المرأة وانتخابها عبر ممارسة الضغوط المختلفة وتنظيم ندوات لرفع الوعى المجتمعي خاصة للأحزاب بهدف تشجيع الاحزاب للسيدات على خوض الانتخابات من خلال اعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة في الانتخابات المقبلة.

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