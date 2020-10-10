شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين العاملين بـ«مصر للتأمين» اعتراضا علي اللائحه الجديده من وزير قطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حاله من الغضب والإستياء بين العاملين بكافة فروع شركة مصر للتأمين على الحياه إعتراضا على اللائحه الجديده التي أعدها وزير قطاع الأعمال والتي وصفوها بالمجحفه، وستتسبب في خراب بيوتهم وتشريدهم, وهددوا بالدخول في إعتصامات مفتوحه حتي يعدل الوزير عن تلك اللائحه, وتحركت لجنتهم النقابيه وقامت برئاسة سامي فوده, وأمينها العام علاء سليمان, وقاموا بتحرير مذكره من أربعة صفحات للعرض على رئيس مجلس الإداره إعتراضا على تلك اللائحه التي وصفوها بالمجحفه.

وقال علاء سليمان، أمين عام اللجنه النقابيه للمصري اليوم أن هناك حاله شديده من الغليان والغضب بين العاملين بكافة فروع ومكاتب شركة مصر للتأمين على الحياه على مستوي الجمهوريه , بسبب تلك اللائحه المجحفه التي أعدها وزير قطاع الأعمال , وان هناك إعتصامات بين العاملين بكافة الفروع والأمر خطير واللجنه النقابيه تنحاز للعاملين لأنهم مظلومين وهي تمثلهم, وأن تلك اللائحه ستطبق على الشركات القابضه للسياحه والتشييد والبناء والأدويه إضافة لشركات التأمين على الحياه, وأننا تعاطفنا مع العاملين وقررنا بالتنسيق مع الجهات الأمنيه أن تكون هناك إعتصامات جزئيه أثناء العمل بحيث لايتوقف العمل,حتي ينظر المسؤلين لنا ويستمعوا إلينا ويرفعوا عنا الظلم, وأضاف أن تلك اللائحه ستضر الوسطاء الجدد من ناحية الحوافز والوثائق الجماعيه والعلاج الطبي , حيث سيتم إلغاء علاجهم الطبي ووثائقهم الجماعيه , كما سيتم تخفيض حوافزهم بحوالي 75% إضافة لتخفيض دخل جميع العاملين بنسبة 75%, كما أن اللائحه بها مواد تخالف قانون العمل والتأمينات الإجتماعيه , وبها الماده 38تعطي الحق لفصل العاملين لأسباب واهيه, والماده 85تعطي الحق في الإستغناء عن العاملين تحت مسمي الضروره الإقتصاديه , كما أن تلك اللائحه ألغت التأمين الطبي والوثائق الجماعيه , وميزة وسائل النقل للعاملين, وأضاف أن محافظة كفرالشيخ وحدها بها أكثر من 500عامل مهددين بالتشرد إضافة لباقي الفروع على مستوي الجمهوريه , كما أن تلك اللائحه ستشرد أكثر من 3600 موظف وموظفه من الوسطاء الجدد الذين يعملون من سنوات طويله ويحققون نتائج ممتازه للشركه وكان يجب تثبيتهم, ومنحهم نسبة من الأرباح وتدبير درجات وظيفيه لتثبيتهم عليها بدلا من تشريدهم لأنهم يعولون اسر ويقومون بعملهم,وطالب سليمان بإسم اللجنه النقابيه بتدخل القياده السياسيه للحفاظ على ألاف من العاملين من التشرد بسبب القرار الذي وصفه بالمجحف لوزير قطاع الأعمال.

الدكتور عادل مكي، وكيل مديرية القوي العامله بكفرالشيخ طالب العاملين بإرسال شكوي لبوابة وزير القوي العامله متضمنه كافة أوجه التضرر ليقوم الوزير بمناقشتها مع وزير قطاع الأعمال وإيجاد حل لها, واضاف بأنها إزا كانت مشكله خاصه فقط بالعاملين بكفرالشيخ فعليهم التوجه بشكوي لمديرية القوي العامله بكفرالشيخ لفحصها وإيجاد حل لها.

علاء سليمان أمين عام اللجنه النقابيه

مذكرة اللجنه النقابيه

مذكرة اللجنه النقابيه

مذكرة اللجنه النقابيه

مذكرة اللجنه النقابيه

مذكرة اللجنه النقابيه

مذكرة اللجنه النقابيه