شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فحص المواطنين للكشف عن أمراض الضغط والسكر للأسبوع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، وتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة.
وشاركت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة فى تقديم الخدمة الطبية للعديد من أبناء المدينة والمحافظات الآخرى في احياء المدينة و المناطق الصناعية ، كما تم تحويل المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة ، لإستكمال الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم ،وتقديم الخدمة الطبية ، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى.
وكثفت القوافل الطبية تواجدها في الأماكن العامة تزامنا مع احتفالات المدينة بالعيد القومي.
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