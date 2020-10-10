شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة الركاب البحرية بين مصر والأردن (التفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الجسر العربي مشغل المملوكة لدول مصر والاردن والعراق عودة حركة نقل الركاب بين ميناءي العقبة الاردني ونويبع المصري اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل 14 اكتوبر وذلك بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

وأصدر عدنان العبادلى القائم باعمال الشركة قرار تنظيمي بحيث يتم غدا الاحد تشغيل نقل عبارات نقل البضائع، ومن يوم الاربعاء بدء تشغيل أول عبارة ركاب.وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة لفيروس كورونا.

وحددت الشركة ١٠٠ دولار وما يعادلها بالمصري ثمن تذكرة سائق الشاحنة، و160 دولارا.