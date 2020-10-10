شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي في حوار مع النجم يحيى الفخراني على ON الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تجري الإعلامية لميس الحديدي حوار خاص مع النجم الكبير الدكتور يحيي الفخراني، من خلال برنامج «كلمة أخيرة»، في تمام الساعة التاسعة اليوم عبر قنوات ON.
ويتناول الحوار العديد من المحطات المهمة مع النجم، والكومديا في حياته والعديد من المواقف والطرائف في مشوار النجم الكبير.
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الوضع في مصر
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