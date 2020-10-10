شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج 7 آلاف عبوة دواء فاسدة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث التمويت والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من احباط ترويج 7 الاف عبوة دواء فاسد قبل بيعها للعملاء.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن صيدلية، كائنة بمنطقة الرمل، لحيازته كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير صالحة.

تم مداهمة الصيدلية والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 6٫893 عبوة أدوية«خاصة بعلاج الجهاز العصبى – مضادات حيوية – مكملات غذائية – فيتامينات – منشطات «مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق ومنتهية الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة – 390 قرص أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.