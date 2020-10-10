شكرا لقرائتكم خبر عن 17 سفينة إجمالي الحركة اليوم بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ، أن إجمالي حركة السفن اليوم 17 سفينة و سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن جميعها سفن حاويات كما سجل ميناء غرب بورسعيد تواجد سفينة بضائع عامة على الأرصفة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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