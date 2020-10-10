شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للتصدي لظاهرة حرق الأرز بالشرقية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، برصد أحد المزارعين بقرية الغار ، لقيامه بمخالفة التعليمات الصادرة بعدم حرق قش الأرز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد، بالتصدي للمزارعين المخالفين ممن يقومون بحرق قش الأرز، مما يتسبب في تلوث الهواء وتصاعد الأدخنة وظهور السحابة السوداء بنطاق المحافظة.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن ، وجهاز حماية البيئة بالمحافظة بالمرور علي الأراضي الزراعية ، لرصد المزارعين المخالفين ممن يقومون بحرق القش ، فضلاً عن توعيتهم بضرورة إعادة تدويره واستخدامه كأعلاف للحيوانات حفاظاً علي البيئة وصحة المواطنين.

أكد المحافظ أن الدولة تسعي جاهدة لتعظيم الإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية ، باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي ، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف.