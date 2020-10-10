شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمام» يحول ساحة «أبو الحجاج الأقصري» إلى ميدان أوروبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينثر الحاج محمد عبدالرازق، أحد الأهالي ومن خدام مسجد ومقام الو الحجاج الاقصرى، حبوب القمح للحمام الساكن على أحد الأرصفة في محيط المسجد فتتجمع أسراب الحمام في مشهد إبداعى رهيب ترسمه ريشة فنان قلما تجده إلا في بلدان اوربية، فالحمام خلفه ٣ حضارات متعانقة ومتجاورة الحضارة الاسلامية، والحضارة الفرعونية، والحضارة القبطية، وكل من يشاهد هذا المنظر الإبداعي يتمتم بشفتيه قائلا«ما شاء الله» .

"الحمام" يحول ساحة "ابو الحجاج الاقصرى" الى ميدان اوربى

فأسراب الحمام تتجمع يوميا امام ساحة مسجد ومقام ابو الحجاج الاقصرى، لتلتقط حبوب القمح المتناثرة، وتتجمع في مشهد مميز وبديع ترمز إلى المحبة والسلام، حيث يحرص السياح الاجانب المتواجدين في المدينة السياحية عقب خروجهم من معبدالاقصر على التقاط الصور التذكارية وكانهم متواجدين في اشهر الميادين العالمية، كما يحرصون بعدها على عمل الجولات بالحنطور المتواجد بالميدان. وميدان أبوالحجاج، هو المسرح المفتوح الذي يلتقى فيه أهالى الأقصر في مختلف الاحتفالات على مدار العام، وفيه ينتشر باعة الشاى والحمص والفول النابت والانتيكات وغيرها من المنتجات الفرعونية لمصانع الالباستر، منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين وبيع بضاعتهم من توافد المئات من رواد المنطقة، وتقام في ساحته المناسبات الدينية، والليالى الفنية والثقافية التي تنظمها المحافظة ووزارة الثقافة، بجانب مهرجان التحطيب والفنون الشعبية وغيرها من المناسبات الاخرى.

"الحمام" يحول ساحة "ابو الحجاج الاقصرى" الى ميدان اوربى

ويقول الحاج محمد عبدالرازق أحد أهالى وخدام المسجد والمقام، والذى يشرف على تربية الحمام برفقة عدد من أصدقائه بالميدان، إن الحمام من أبرز المعالم التي يقبل عليها السياح الوافدين للاقصر لزيارة معالمهما السياحية والأثرية، ويلتقطون الصور التذكارية، مما يعد وسيلة من وسائل تنشيط السياحة من خلال نشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعى. موضحاً ان تربية الحمام في الميدان شئ جميل فبه استمتاع وروحانيات كبيرة، موضحاً ان الحمام من الامور الاساسية في احتفالات مولد أبوالحجاج، الذين يبدأ بإطلاق الحمام في سماء مدينة الأقصر، ويتم جلب الأكل له في الميدان يومياً عبر التبرع فيما بينهم، بجانب تلقى التبرعات من الأهالى والسائحين لتجميع أسراب الحمام وزيادة أعدادها والتى أصبحت احد اهم العلامات المميزة بالميدان .

"الحمام" يحول ساحة "ابو الحجاج الاقصرى" الى ميدان اوربى

ويعد العارف بالله أبوالحجاج الأقصرى صاحب الميدان الأشهر في الأقصر، هو «يوسف بن عبدالرحيم بن عيسى الزاهد»، وينتمى إلى أسرة كريمة ميسورة الحال عرفت بالتقوى والصلاح، وكان والده صاحب منصب كبير في الدولة العباسية، وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسين بن على رضى الله عنهما، وقد ولد الشيخ في أوائل القرن السادس الهجرى بمدينة بغداد، في عهد الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله.