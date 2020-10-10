شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الوطنية للانتخابات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم السبت، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل المصريون بالخارج بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة، وذلك حتى يتمكنوا من التصويت فى انتخابات مجلس النواب عبر البريد، خلال الأيام المحددة للاقتراع.

وانطلقت عملية تسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الهيئة الوطنية يوم 27 سبتمبر الماضى حيث الزم قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب، كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لن يسمح لأى ناخب متواجد فى الخارج خلال فترة الاقتراع بالتصويت طالما لم يسجل بياناته سابقا فى المدة المحددة.

وتنقسم عملية تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى تبدأ بخطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة من خلال الدخول على موقع الهيئةwww.elections.eg، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويسجل الناخب رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمى اليها وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى اليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية فى الداخل،وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السرى الذى يحتفظ به دون إطلاع أى شخص عليه.

أما المرحلة الثانية تتمثل فى قيام الناخب الذى سجل بياناته فقط بالتصويت بالبريد حيث تتاح بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ايام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.

كما يتم إتاحة بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ايام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.

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ويدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت.

ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

ويضع الناخب بطاقتى ابداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.