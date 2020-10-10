شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بغلق مراكز الدروس الخصوصية وصيانة المدارس قبل بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدرسة، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر أن ينطلق 17 أكتوبر الجارى.

وأكدت مصادر مسئولة، أنه تم التنبيه على المديريات بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسى الجديد خاصة أعمال الصيانة البسيطة، وتنظيف المدارس والمقاعد وتوفير أدوات تعقيم وتطهير فى دورات المياه، مع الانتهاء من أعمال استلام المدارس التى ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسى الجديد والتأكيد على توفير جميع التجهيزات التعليمية والتأكيد على أعمال النظافة والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات "الأكشاك والباعة الجائلين وأكوام القمامة إن وجدت.

وتابعت المصادر: ضرورة التنسيق بين المديريات التعليمية وأقسام ومراكز الشرطة لتأمين المدارس والتأكيد على سلامة الطرق المؤدية إليها وكذلك إقامة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل أيام الحضور فى المدارس مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمى المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

Advertisements

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام فى الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.