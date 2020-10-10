قارئ من الإسكندرية يشارك بورتريه للسادات بطل الحرب والسلام باحتفالات أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القارئ أحمد مصطفى 26 عامًا المقيم بمحافظة الإسكندرية بورتيره للرئيس الراحل محمد أنور السادات بمناسبة ذكرى احتفلات أكتوبر وتحرير سيناء وقال القارئ :" 1000 تحية للقائد العظيم محمد أنور الذى أصدر قرار العبور لقواتنا المسلحة الباسلة التى استطاعت تحقيق معجزة عسكرية يتم تدريسها فى مختلف المعاهد العسكرية بنجاحها فى اقتحام أصعب الموانع المائية وتدمير خط بارليف واستعادة الأرض" . ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاركتهم و مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك، سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها. وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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