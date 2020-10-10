شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"سيبها علينا".. الصحة توجه بعلاج "هانى" من القليوبية بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين، صرح مستشار وزيرة الصحة لشئون الاعلام والمتحدث الرسمى للوزارة الدكتور "خالد مجاهد"، أن الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان كلفت المكتب الإعلامى بالتواصل مع أسرة القارئ "هانى فايز مسعود عبد الله"، من القليوبية، والذى أرسل مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" للعلاج على نفقة الدولة حيث إنه يعانى من خروج أمعاء المعدة عن مكانها الطبيعى.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور "خالد مجاهد"، أن المكتب الإعلامى قام بالتنسيق معه لمتابعة حالته فى قصر العينى القديم، وسيقوم باجراء العملية فى أقرب وقت.

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وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.