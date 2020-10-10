مباحث التموين: مصادرة 36 ألف عبوة أدوية مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

صادرت مباحث التموين، 35892 عبوة من الأدوية المهربة، ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام (صاحب شركة أدوية) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الغش التجاري حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون ترخيص من الجهات المختصة، داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ولا تتوافر بها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (المدير المسئول) وتم ضبط (35892) عبوة من الأدوية المتنوعة "مضادات حيوية – أدوية تخسيس – أدوية لعلاج البرد – منشطات جنسية – مُكملات غذائية – فيتامينات" مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وبعضها منتهى تاريخ الصلاحية وغير صالح للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.