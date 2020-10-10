مصادرة 4.80 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، 4.80 طن لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، داخل مصنع تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمنطقة أوسيم. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أوسيم، وبحوزته 4٫80 طن "مفروم لحوم – دهون ضأن – أوراك دواجن – هياكل دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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