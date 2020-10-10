أخذًا بالثأر.. ضبط مرتكبي واقعة قتل عاطل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة العاشر، وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين بأن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبها كدمات متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه، والذي ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان، على أثر ذلك قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالاتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجني عليه والتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير تحصله على مبلغ (40 ألف جنيه).

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وفى سبيل ذلك استعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عاطل - مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط أربعة منهم وبحوزة إثنين منهم (هاتفي محمول أحدهم يحوى مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قررت زوجة نجل المتهم بأنها قامت باستدراج المجني عليه لمدينة العاشر من رمضان وعقب حضوره لمكان العثور قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بعصا "شوم" مُحدثين إصابته التي أودت بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.