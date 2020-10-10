مصدر أمني يكشف مفاجأة عن فيديو متداول للحظة ضبط "عنتيل الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقة تداولته مواقع إخبارية، ومنصات السوشيال ميديا تحت عنوان "لحظة القبض على عنتيل الجيزة"، لكن التحريات والفحص الفني كشف الحقيقة.

التحريات أشارت إلى عدم صحة الواقعة، وأن الفيديو قديم يعود إلى 6 أشهر، وفجر مصدر أمني مفاجأة بالإشارة إلى سابقة معرفة أهالي منطقة البراجيل بأفعال الجزار غير السوية، ومحاولتهم ردعه لكن دون جدوى حتى تفاقمت الأحداث بتداول مقاطع فاضحة التقطها لسيدات في شقته.

وأكدت التحريات أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أن جزارا يدعى "عز.ع.ص" 40 سنة، استأجر شقة بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، يتخذها وكرا لممارسة الرذيلة مع ضحاياه وتصويرهن في أوضاع مخلة.

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فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت، والعقيد أحمد الوليلي، توصل إلى المتهم، وتمكن الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال من ضبطه.

ويفحص قطاع المساعدات الفنية بقيادة الرائد محمد المسلمي، هاتف المشكو في حقه لإعداد تقرير واف بعد التوصل إلى عدد من الضحايا

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.