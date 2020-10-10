شاب يقتل شقيقه في ظروف غامضة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أنهى شاب حياة شقيقه في ظروف غامضة بمركز العياط، جنوب الجيزة. تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول جثة شاب بها طعنات بالجسم. وكشفت التحريات الأولية أنا المجني عليه مريض نفسي يدعى "م.ض." والقاتل شقيقه يدعى "يحيى"، وأن خلافا بينهما تطور إلى ارتكاب الجريمة. وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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