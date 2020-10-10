أمن القاهرة: ضبط قرابة 50 ألف كمامة مجهولة المصدر بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 23 كرتونة بداخلها 49250 كمامة مجهولة المصدر وبدون فواتير، محملة على سيارة قيادة (سائق – مقيم بمحافظة القليوبية)، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وبمواجهته، اعترف بحيازة المضبوطات، باتفاقه مع أحد الأشخاص لنقلها إلى أحد المخازن بمنطقة العبور، ونفى علمه بمصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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