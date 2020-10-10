بدون تصريح.. ضبط 31 ألف نسخة لكتب تعليمية وخارجية داخل مطبعة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت إدارة مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة، صاحب مطبعة بحوزته أكثر من 31 ألف نسخة لكتب تعليمية وكتب خارجية بدون تصريح في منطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن قسم المصنفات الفنية بالقاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بنسخ وتداول الكتب التعليمية، والمحظور تداولها بالأسواق وكذا بيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية.

وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على (11000 – إحدى عشر ألف نسخة كتاب تعليمي محظور تداولها بالأسواق جمعها مقلدة – 20100 نسخة كتاب خارجي بدون تصريح من الجهات المعنية).

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.