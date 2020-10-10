سقوط عصابة مباحث التموين المزيفة للاستيلاء على بضائع الأكشاك بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في انتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء على بضائع من محال وأكشاك بيع السجائر.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بانتحال صفة رجال شرطة بمباحث التموين وقيامهم بتنفيذ حملات تفتيشة وهمية والمرور على (أكشاك – محال) بيع السجائر الكائنة بمناطق القاهرة الكبرى وضواحيها وإيهام مالكيها والقائمين على إدارتها بضلوعهم فى ارتكاب مخالفات تموينية والتحصل منهم على مبالغ مالية وبضائع (سجائر) مقابل عدم تقنين الإجراءات حيالهم باستخدام سيارة ملك أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب المشار إليه، واستيلائهم على كميات من السجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمتها بحوالي 137 ألف جنيه وبعرض المتهمين على المجنى عليهم تعرفوا عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.