اهتمام رئاسي بالفقراء.. برلماني يشيد بإعفاء مليونَين و100 ألف طالب من المصاريف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعفاء الحكومة 2 مليون و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية دليل قاطع على الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين؛ خصوصاً من البسطاء والفقراء.

وأعلن عامر، في بيان له أصدره اليوم السبت، تأييده التام لقرار الدولة باستثناء عدد من الفئات من المصروفات الدراسية، وعددهم 2 مليون و100 ألف طالب، بإجمالي 2 مليار و200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة أحسنت صنعًا بالفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية؛ وفي مقدمتها أبناء شهداء 25 يناير وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد وطلاب شمال سيناء وأبناء مصابي الثورة ومدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جميع مَن ينتمون إلى هذه الفئات يستحقون هذا التكريم من الدولة المصرية.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن هذا القرار لقى ارتياحًا كبيرًا من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية؛ خصوصًا أن هذا القرار أكد الاهتمام الرئاسي الكبير بتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئات التي تستحق كل الدعم والمساندة، موجهًا التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.