التقديم لمدة شهرين.. شروط وتفاصيل تحويل الأراضي الزراعية لسكن بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، عن فتح باب التقديم لطلب استنزال الأراضي الزراعية (تالف الأطيان) من الحيز الزراعي، وذلك للمرة الثانية بعد أن تم الإعلان عنها عام 2019.

ووفق الإعلان على راغبي التقديم التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء، وذلك في المدة من 1 / 10 /2020 وحتى 1 / 12 /2020.

ويتعلق القرار بجميع قطع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق المحافظة على مختلف الأحياء بالمناطق الـ4 (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية) للحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة.

وأوضح مصدر، لمصراوي، وجود الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت متخللات مبانٍ؛ نتيجة الزحف العمراني العشوائي في السنوات الماضية، وهذه الأرض رغم كونها في نطاق السكن إلا أنه يجرى التعامل معها وفق الحيازة الزراعية.

وشدد المصدر، على أنه من خلال التقدم بطلبات "استنزال الأراضي" للأحياء المختلفة سيتم دراسة كل طلب والموافقة عليه أو رفضه وفقًا للشروط التي تحافظ على الشكل الحضاري وتحارب العشوائيات في المحافظة.

وفيما يلي الأوراق المطلوبة والضوابط الخاصة بلجنة تالف الأطيان:

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- عقد الأرض محل الطلب.

- خريطة مساحية من 1 إلى 5000 متر.

وأوضح الإعلان إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب وهي:

- كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل.

- خريطة مساحية من 1 إلى 2500 متر موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة.

- كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية.

- شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.

