أعلى معدل تشغيل يومي.. مطار القاهرة: وصول ومغادرة 25 ألف راكب على متن 221 رحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن المطار يشهد، اليوم السبت، أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي؛ حيث يستقبل المطار على مدار اليوم 110 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 13567 راكبًا، كما يغادر المطار 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11993 راكبًا.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 221 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تنقل نحو 25 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.