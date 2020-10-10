بعد التصالح في مخالفات البناء.. ما شرعية العداد الكودي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

انتشرت خلال الآونة الأخيرة أنباء ومعلومات واستفسارات بشأن شرعية العدادات الكودية بعد التصالح في مخالفات البناء.

وحرصًا من "الخليج 365" على توضيح ذلك، فإن العداد الكودي حق لأي مواطن ما دام تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيبه بصفة مؤقتة، وإنما لا تمنح أية شرعية لمَن قام بتركيبه، وذلك وفقًا لتصريحات مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وشدد المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، على أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح؛ بل سيتم تغييره من كودي إلى مقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لـ750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة (1.8 مليون وحدة عقارية مخالفة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية).

ووضعت الوزارة شروطًا لتركيب العداد الكودي، نوضحها في ما يلي:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبدال العداد الكودي به، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- الزام مَن يتم التعامل معهم بنظام الممارسة؛ أي مَن تم تحرير محاضر لهم ويبلغ عددها 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل؛ ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة إلى الكهرباء، أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

7- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع؛ ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار إليها، ولكن يحمل رقمًا كوديًّا.

8- سعر الكيلو وات/ ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.