«مياه البحر الأحمر»: حملة مجانية لتطهير خزانات المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، إنطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس مجاناً، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد. وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب، حيث يقوم فريق الإدارة العامة للمعامل من خلال فرق متخصصة بتطهير خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة، مضيفاً أنه يتم إجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأوضح عيسى، أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التي تصل للمواطن في مقدمة مسئولياتها، مشيراً إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءاً من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، وذلك بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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