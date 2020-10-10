شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر (الموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعلن جامعة الأزهر، عصر اليوم السبت نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وكشفت مصادر بجامعة الأزهر عن أن مكتب التنسيق انتهى من وضع الحدود الدنيا الخاصة بكليات البنين والبنات بالقاهرة والأقاليم، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فرج ،مستشار رئيس الجامعة لشئون مكتب التنسيق.

وأوضحت المصادر أن هناك ارتفاع في مؤشرات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عن العام الماضي، بسبب ارتفاع نسب النجاح في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.