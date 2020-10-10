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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافه مكثفة وتنظيف الطرق داخل المحطة وقلين البلد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في جولته الميدانيه والمرور على حملات النظافه تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين حملة النظافه على مستوى المركز والقرى وتجميل مداخل المدينه وذلك تحت اشراف نوابه، وتابع حملة النظافه وحملات الاشغالات المستمره , إضافة لتم متابعة اعمال التجميل وقص الأشجار بمداخل المدينه بشارع جمال عبدالناصر.
وقال سلامه أنه تم استكمال حملات النظافه داخل المدينه والقرى وتم متابعه اعمال رفع الاشغالات بشارع جمال عبدالناصر ورفع الأتربة المتراكمة وكذالك الشوارع الفرعية في قلين البلد وتم رفع جميع أكوام القمامه من شوارع المركز وأكد على ضرورة رفع مستوى النظافه بالمدينه والقرى.
يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .
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