شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الهجين».. ورشة عمل بجامعة جنوب الوادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز التعلم الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى السبت ورشة عمل لكليتى الزراعة والطب البيطرى، بعنوان «التعليم الهجين وإجراءات وآليات تنفيذه»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، الذي وجه بضرورة نشر الآليات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة في العام الجامعى الجديد

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على أهمية عقد هذه الورش لنشر الوعى بالتعليم الهجين الذي يطبق خلال العام الدراسى الجديد 2020 – 2021، مؤكداً أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات للتنفيذ من خلال استخدام المنصات التعليمية وغيرها من البرامج التي تخضع للتقييم بشكل مستمر لضمان جودة المنتج التعليمى.

حاضر في الورشة الدكتور أحمد حلمى أبوالمجد، مدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى، وتناولت الورشة؛ عرض خطة الجامعة في التعامل مع نظام التعليم الهجين للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومدى تطبيق النظام في كل كلية وشرح استخدام المنصات التعليمية والبرامج المساعدة في تصميم وتطوير المحاضرات والدروس النظرية والعملية، وكيفية رفعها على المنصة التعليمية، والتأكيد على أهمية دور عضو هيئة التدريس وتطوير أداءه من خلال جودة المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية وعمليات المتابعة والتقييم والتقويم المستمر له وللطلاب.

كما تناولت شكل ونمط وأساليب إعداد المحاضرات والدروس العملية التي يمكن رفعها بشكل الكترونى وكيفية الاستفادة من هذا النمط من التعليم، كما تناولت أهم مستحدثات التكنولوجيا الرقمية من منصة الجامعات المصرية للتعلم عن بُعد، وميكروسوفت تيم، وبنك المعرفة المصرى، ومدى توظيفها لخدمة العملية التعليمية.

التعليم الهجين بجامعة جنوب الوادى