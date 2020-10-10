شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تستعد للعام الدراسي الجديد بدورة تدريبية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للحفاظ على صحة أطفال مصر وتلاميذ المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية نظمت الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية برئاسة الهيئة العامة للتامين الصحي البرنامج التدريبي للحملة بفرع التامين الصحي بالمنيا ، وذلك للكشف المبكر لتلاميذ المدارس عن أمراض الانيميا والتقزم والسمنة..

اقيم البرنامج التدريبي والذي استمر على مدار يومين ضمن استعدادات الحملة التي تستهدف جميع تلاميذ الدارس الابتدائية بالريف والحضر بجميع مراكز المحافظة من العدوة شمالا وحتى دير مواس جنوبا .

وقال محمد مختار خلاف ، اخصائى التدريب بفرع الهيئة بالمنيا ان الحملة تستهدف جميع تلاميذ الدارس الابتدائية بالريف والحضر بجميع مراكز المحافظة من العدوة شمالا وحتى دير مواس جنوبا موجها الشكر والتقدير للدكتورة فاتن عمارة على جهودها ونشاطها الدؤؤب وحرصها على حضور كافة البرامج التدريبية التى تستهدف هذه الحملة بجميع فروع الهيئة على مستوى الجمهورية للعمل على تذليل كافة الصعاب التى تصادف القائمين على الحملة بالهيئة العامة للتامين الصحي

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي وبحضور الدكتورة فاتن عمارة ، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة والدكتور محمود الصاوي مدير عام فرع الهيئة بالمنيا الدكتور عمرو عبد المنعم مدير إدارة التدريب بفرع المنيا والدكتور احمد قناوي مدير إدارة التدريب بمستشفى المنيا للتامين الصحي ..