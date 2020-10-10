شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تشكر الأهالي بمحلة مالك وكفرالسودان علي مشاركتهم بالجهود الذاتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في اطار رفع كفاءة الانارة العامة بمدينة دسوق والقرى التابعه لها، قامت رئاسة الوحدة المحلية لقرية شباس الملح بالمشاركة مع اهالى قريتي محلة مالك وكفر السودان بالتبرع بعدد 15ذراع اناره وحوامل وعوازل وسلك بطول 2كيلو متر لإنارة طريق كفر السودان- محلة مالك، وقيام قسم الكهرباء بالمدينة بتوفير الكشافات وتركيبها بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية شباس الملح بالجهود الذاتية، ومن ناحيتها قدمت المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة الشكر والتقدير لأهالى قريتي محلة مالك وكفر السوادن لتعاونهم المثمر . قري دسوق قري دسوق الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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