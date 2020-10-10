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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم معرض للمستلزمات المدرسية بخصم 30% (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين، واللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت، وبالتعاون مع نادى المهندسين، معرض للمستلزمات المدرسية للأعضاء في نادى المهندسين بسابا باشا.
وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية، إن المعرض مستمر حتى اليوم السبت في مقر نادى المهندسين خاص بالملابس ومستلزمات المدارس بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد واحتفالات أكتوبر المجيدة.
وأضاف «عزت» أن اللجنة الاجتماعية والثقافية خصصت كوبونات خصم تصل إلى 30% تم إجراء قرعة عليها والاستفادة منها للأعضاء، مؤكدا على حرص اللجنة على إقامة المعارض بأسعار مخفضة للأعضاء لخدمتهم وتوفير لهم كافة السلع داخل مقر النادى. وأشار إلى أن المعرض هو ضمن سلسلة معارض سيتم تنظيمها من قبل اللجنة الثقافية والاجتماعية للأعضاء وأسرهم.
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