شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 58 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بتحصين 58 ألف و670 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، والمرور على 860 منزلا بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدا تواصل جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.
ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور، لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.
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