شكرا لقرائتكم خبر عن الصرف الصحي معاناة لسكان نجع سعيد بمدينة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعانى سكان منطقة نجع سعيد بمدينة قنا والمجاورة لشريط السكة الحديد من الصرف الصحى والطفح المتكرر بالشوارع مما يؤذى المواطنين بسبب الروائح الكريهة.

يقول حسن الخطيب أحد سكان المنطقة إن الصرف الصحى بالمنطقة أصبح يمثل مشكلة ومعاناة حقيقية لسكان المنطقة بسبب التكرار المستمر لطفح مياة الصرف والذى يسبب الروائح الكريهة والتى تؤذى السكان وتهددهم بالإصابة بالأمراض إضافة إلى اعاقة حركتهم أثناء دخولهم منازلهم مؤكدا أن هناك غير تعاون من قبل مسئولى شركة الصرف المسئولين عن استقبال الشكاوى وسوء معاملتهم.

واضاف أحمد الجهينى انه بسبب تكرار طفح الصرف الصحى توقف مسئولى مجلس المدينة في رصف الطريق رغم تسويته بالتربة الزلطية وتم تأجيله لحين حل مشكلة الصرف مطالبا محافظ قنا بضرورة إعطاء تعليماته لشركة المياة والصرف الصحى بضرورة وضع حل نهائى لهذة المشكلة وخاصة أن معظم العمارات السكنية في مستوى منخفض مما يهدد بدخول مياة الصرف لمداخل هذة العمارات.

مشكلة الصرف الصحى بمدينة قنا

من جانبة قال جمال حلمى المتحدث الاعلامى للشركة بقنا ان المشكلة تتمثل في الاستخدام السيئ للسكان لشبكة الصرف الصحي حيث يقومون بالقاء مخلفاتهم داخل الصرف مما تسبب في انسداد المواسير وطفح المياة مؤكدا أنه تم صيانة المواسير وجارى شفط المياة المتراكمة عن طريق سيارات الشركة

مشكلة الصرف الصحى بمدينة قنا