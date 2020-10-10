شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القليوبية يشارك في مبادرة «أيامنا الحلوة» لتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، على المشاركة في مبادرة «أيامنا الحلوة» التي تطلقها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بهدف زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائل تأجيل الحمل بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية ابتداءا من غدا الاحد وحتى 22 اكتوبر الجارى
وأوضح مدير عام اعلام القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المبادرة تتضمن تنظيم مجموعة من الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية واللقاءات الحوارية والدورات التدريبية ويستفيد منها جميع شرائح المجتمع خاصة الشباب المقبلين على الزواج إلى جانب صقل المهارات الاتصالية لرجال الدين والمثقفات الصحيات والرائدات الريفيات مما يساعدهم في نجاح رسالتهم الاعلامية الخاصة بقضايا السكان وتنظيم الاسرة والصحة الانجابية
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الوضع في مصر
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اصابات
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104,262
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تعافي
97,592
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وفيات
6,029
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