شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاستعدادات لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، والتى ستجرى خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف انتماءاتهم الحزبية أو السياسية أو القبلية دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجيستى فقط.

ولفت إلى أن الفيصل الرئيسى والأساسى في العملية الانتخابية هو الإدلاء برأى وصوت الناخب، في أجواء من الحرية والنزاهة الكاملة، وتحت الإشراف القضائى لاختيار مَن يمثله لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس النواب.

وشدد «عطية» على مسؤولى المديريات الخدمية والوحدات المحلية بضرورة الالتزام الكامل بعدم توظيف المبانى والمنشآت الحكومية في أي دعاية انتخابية للمرشحين، بالإضافة إلى عدم استغلال سيارات أو مُعَدّات أو إمكانيات المصالح الحكومية خلال فترة الدعاية، مؤكداً أن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستستكمل تجهيز المقار واللجان الانتخابية، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى للتأكد من جاهزية جميع المقار وتلافى أي ملاحظات سلبية، وإنهاء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، وهو الذي يتوازى مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان.