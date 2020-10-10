شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض بمركز بئر العبد لصالح الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمركز بئر العبد بشمال سيناء لصالح وزارة الأوقاف. Advertisements كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الجهة المخصص لها قطعة أرض بالشرقية لتكون وزارة العدل "مصلحة الطب الشرعى " بدلا من مديرية الشئون الصحية ليكون لإقامة مقر لمصلحة الطب الشرعى بدلا من إقامة نقطة إسعاف .

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