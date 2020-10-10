شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بأبو قرقاص يكرم طلاب الإعدادية بكاتدرائية أم النعم الإلهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، حفل تكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، من أبناء الكنيسة في المحافظة، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، استقبلا المطران، الذى أكد في كلمته خلال حفل التكريم أمس، للشباب الناشئ على أهمية عيش حياة الالتزام والشهادة على خُطَى الطوباوي كارلو أكوتيس، مشيرة إلى أن عدد الشباب المكرم يبلغ 31 طالبًا، حيث وزع المطران مع الآباء الكهنة الحاضرين الجوائز التشجيعية على الطلاب، كما تمنى نيافة الأنبا بشارة لهم التوفيق فى المرحلة الثانوية.

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وكانت الكنيسة الكاثوليكية، قد دعت كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية للمشاركة فى افتتاح "السنة الرعوية.. كلمة الله"، الذى سيبدأ بقداس برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ونائبه الأنبا باخوم، يوم الخميس المقبل بكنيسة السيدة العذراء بغيط العنب بالإسكندرية، بمشاركة كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية.

وترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ونائبه الأنبا باخوم، الأحد الماضى، "السنة الرعوية.. كلمة الله"، بكنيسة سيدة البشارة بطنطا؛ وقد كان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، افتتح السنة الدراسية الجديدة بالمعهد الكاثوليكى للعلوم الدينية، كما كرم خريجى المعهد، وترأس العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادى "إكلريكية القديس لاون الكبير"، بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر والمطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوى رسمى مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.